Buchvorstellung über die Banater Deutschen

Sonntag, 04. März 2018

rn. Temeswar – Die ergänzte Neuauflage des Buches „Germanii din Banat prin povestirile lor“ (Die Deutschen aus dem Banat und ihre Erzählungen), herausgegeben von der Dozentin Dr. Smaranda Vultur von der West-Universität Temeswar, erschien in diesem Jahr im Polirom-Verlag in Jassy. Der Band wird am Dienstag, dem 13. März, ab 16 Uhr, im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus, sowie am Mittwoch, dem 21. März, ab 18.30 Uhr in der Buchhandlung „La Două Bufniţe“ präsentiert. Zur Entstehung dieses Buches haben 23 Autoren beigetragen.