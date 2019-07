Bücherspende für die Mălăiești-Hütte

Von: Laura Căpățână-Juller



Freitag, 05. Juli 2019

Kronstadt – Die Kreisbibliothek „George Barițiu“ aus Kronstadt/Brașov, zusammen mit dem Verein Educab, laden Bergfreunde und Naturliebhaber ein, Bücher und Magazine zum Thema Tourismus, Umwelt, Reisetagebücher, Wandern, Trassen, montane Reiseleiter oder Karten zu spenden. Diese werden Ende des Sommers während einer organisierten Wanderung zur Mălăiești-Hütte im Bucegi-Gebirge gebracht, wo im Vorjahr eine kleine Bibliothek eingerichtet wurde. Ziel der Initiative des internationalen Vereins Educab, welcher unter anderen Bibliotheken an weniger gewöhnlichen Orten wie Bahnhöfen oder Hütten in benachteiligten Ländern gründet, ist es, die Kapazität öffentlicher Bibliotheken als Zentren für lokale Gemeinschaften zu vergrößern. Voriges Jahr gelangten rund 250 Bücher und Magazine in Rumänisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Ungarisch auf die Regale der kleinen Bibliothek der Hütte, die von Touristen gerne gelesen werden, wie der Hüttenwart Ion Adamuț sagt. „Bei schönem Wetter lesen die Bergfreunde im Freien, manche bringen Bücher mit, die ihnen gefallen haben und die sie mit anderen teilen möchten“ fügt er hinzu. Die Bibliothek ist jedem frei zugänglich. Die Bücher und Magazine können bis Mitte August bei der Kreisbibliothek in der Postwiese abgegeben werden.