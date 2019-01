Bürgermeister erzählt „lustiges“ Urlaubsgeschehnis

Von: Raluca Nelepcu



Sonntag, 06. Januar 2019

Temeswar – Er kann sich das Posten auf Facebook einfach nicht verkneifen: Am 29. Dezember hat Bürgermeister Nicolae Robu ein witziges Geschehnis im sozialen Netzwerk gepostet, welches ihm unlängst in Miami wiederfahren sei. Alles begann, als sich Nicolae Robu, der zurzeit Urlaub auf dem amerikanischen Kontinent macht, ein Taxi herbeirief. Der Fahrer stieg aus und meinte: „Ich kenne Sie. Sie sind doch der Bürgermeister von Temeswar!“ Zur Erklärung gab Robu an, der Taxifahrer sei aus Foc{ani gewesen und in den 1980er Jahren nach Amerika ausgewandert. „Lustig, oder?“, schloss Nicolae Robu sein Posting ab.



Tatsächlich sammelten sich nach dem Veröffentlichen der Situation über 120 Gefällt-mir-Angaben der verschiedenen Art und mehr als 160 Kommentare, viele davon mindestens genauso witzig wie Robus Posting. „Ich glaube, dass Sie als Goalgetter beim Minifußball erkannt wurden“; „Der Mensch ist nicht im Urlaub, sondern er erstellt eine Marketingstudie für den Erwerb weiterer Palmen“; „Gut, dass er Ihnen nicht ein Autogramm abverlangt hat, weil er gedacht hat, Sie seien Chuck Norris“; u.Ä.



Einer der ironischsten Kommentare wurde schnell auf Facebook weitergeteilt. „Ich warte seit 45 Minuten an einer Haltestelle des E8. Der Fahrer stammt aus Giulwess, er kennt mich nicht und ich glaube auch nicht, dass er sich das wünscht. Ist das nicht lustig?“. Mehrere Facebook-Nutzer hoben in ihren Kommentaren hervor, dass der öffentliche Nahverkehr in Temeswar/Timi-{oara bei Weitem nicht so funktioniert, wie er es tun sollte. Lange Wartezeiten, Busse, die einfach nicht mehr kommen, oder viel zu kleine Verkehrsmittel für die zahlreichen Fahrgäste sind die Probleme, mit denen sich die Bürger im Alltag auseinandersetzen müssen. Auf die Frage einer Facebook-Nutzerin, wann sich die Temeswarer mit ihrem Nahverkehr rühmen könnten, antwortete der Bürgermeister: „In 2019! Ich verspreche es!“