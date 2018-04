Bunte Wandmalereien frischen grauen Horizont der Schulgebäude auf

Von: Klaus Philippi



Dienstag, 17. April 2018

Bunte Schulwände bieten dem permanenten Schulbetrieb eine freundliche Atmosphäre

Foto: ART Factoy Transilvania

Hermannstadt – Auf spannende Vorschläge illustrierender Künstler zwecks farbiger Ausgestaltung der vierten Auflage des „Sibiu International Street Art Festival“ (SISAF) freut sich der Verein ART Factory Transilvania, der auch heuer vom 2.-8. Juli graue Betonwände zahlreicher öffentlicher Gebäude in Hermannstadt/Sibiu als bunten Ausstellungsraum nutzen möchte. Unter dem Motto „Fühlst Du?“ (Can You Feel?) sind bildende Künstler eingeladen, Wandmalereien auf Schulwände aufzubringen, Skulpturen und künstlerische Installationen zu entwerfen, und Bewegungstänze aufzuführen. Während der drei bisherigen Auflagen des SISAS sind an vielen Orten Hermannstadts insgesamt 47 bunte, teils ausdrucksstarke Wandmalereien in übergroßen Dimensionen entstanden, die den städtischen Raum zusehends in eine öffentliche Kunsttruhe umgewandelt haben. Die Stiftung ART Factory Transilvania und der Vereinsvorsitzende Andrei Oltean möchten die beschriebene Entwicklung gerne beibehalten und laden alle interessierten Künstler ein, bis zum 6. Mai 2018 praktische Vorschläge für die vierte Auflage des SISAS auf www.streetartfestival.ro anzumelden. Alle eingegangenen Angebote werden von einer qualifizierten Jury begutachtet, die in Zusammenarbeit mit dem Hermannstädter Bürgermeisteramt Standorte an städtischen öffentlichen Plätzen und Gebäuden festlegen wird, wo zehn ausgewählte künstlerische Entwürfe und Malereien ausgestellt werden. Das SISAS ist eine der führenden Straßenkunstveranstaltungen weltweit und wird sowohl vom Bürgermeisteramt als auch vom Kreisrat Hermannstadt unterstützt.