Buntes Programm beim Festival der Herzen

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 03. Juli 2019

Temeswar – Zum 30. Mal wird in der Bega-Stadt das „Festival der Herzen“ organisiert. An fünf vollen Tagen wird die Stadt erneut bunt und Folklore aus der weiten Welt dem Temeswarer Publikum bekannt gemacht.

Trachten-, Tanzgruppen und -ensembles aus Rumänien sowie aus Bulgarien, Georgien, Indien, Indonesien, Kolumbien, Serbien, Spanien und aus der Schweiz, der Republik Moldau, der Türkei und Ungarn beteiligen sich am farbenfrohen Festival. Mit Musik und Tanz sollen die Zuschauer erneut unterhalten werden. Das Festival der Herzen bringt die Kultur und die Traditionen der verschiedenen Länder in die Stadt an der Bega, wird vom Kulturhaus der Stadt und vom Temeswarer Bürgermeisteramt organisiert und steht unter der Schirmherrschaft der UNESCO. Die aktuelle Auflage findet zwischen dem 3. und 7. Juli statt.

An jedem der Festivalabende stehen die Gruppen mit ihrem bunten Programm auf der Bühne des Sommertheaters im Temeswarer Rosenpark. Die Aufführungen beginnen am Mittwoch, dem 3. Juli, um 19.30 Uhr. Am Nachmittag des 4. Juli steht die Trachtenparade von der Metropolitankathedrale bis zur Oper und wieder zurück in den Rosenpark an, wo um 19.30 Uhr das Festival der Herzen offiziell eröffnet wird. An den darauffolgenden Nachmittagen beginnen die Tanzaufführungen jeweils um 19.30 Uhr. Am letzten Festivaltag, dem 7. Juli, verlagert sich das bunte Treiben vormittags, ab 11.30 Uhr, ins Dorfmuseum. Tanz und Musik stehen aber auch abends, ebenfalls ab 19.30 Uhr, im Rosenpark auf dem Programm.

Für einen guten Ablauf des Festivals kommt es in der Innenstadt auch zu einigen Verkehrsbeschränkungen. Seit gestern und bis am kommenden Montag, dem 8. Juli, bleibt die Straße Academician-Alexandru-Borza in unmittelbarer Nähe des Rosenparks komplett für den Autoverkehr gesperrt. Auch der Parkplatz vom „Constantin Jude“-Mehrzwecksaal bleibt bis zum 7. Juli gesperrt. Zwischen dem 3. und 7. Juli kommt es zu Verkehrseinschränkungen auf der ersten Fahrbahn des Michelangelo-Boulevards, vor der Straßenkreuzung mit der Alexandru-Borza-Straße.