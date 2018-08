Burgergasse heute geschlossen!

Kapitalreparaturen nach Erneuerung des Gasleitungsnetzes

Von: Vlad Popa



Samstag, 04. August 2018

Hermannstadt - Zur Umsetzung der notwendigen Reparaturarbeiten im Zuge der Modernisierung des Gasleitungsnetzes in der Hermannstädter Burgergasse/Str. Ocnei wird der Verkehr hier am heutigen Samstag, zwischen 5 und 18 Uhr untersagt. Im vorgenannten Zeitabschnitt werden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten durchgeführt, wobei die Verkehrskommission im Rahmen des Bürgermeisteramtes die folgenden Verkehrseinschränkungen bewilligt hat: der Verkehr in der Burgergasse wird zwischen den Kreuzungen Elisabethgasse/9 Mai und Maurergasse/Zidului zwischen 5 und 18 Uhr untersagt, das Schiffbäumel/Plopilor wird für den Verkehr gesperrt, wobei die Zufahrt der Anwohner gestattet ist, in der Schmiedgasse/Faurului wird der Einbahnverkehr umgekehrt, also von der Elisabethgasse Richtung Saggasse/Turnului verlaufen, sodass eine alternative Route aus der Unterstadt heraus gegeben ist. Der Verkehr aus der Elisabethgasse wird auf die Schmiedgasse geleitet, die Zufahrt auf den Parkplatz am Kleinen Ring/Piaţa Mică wird über die Elisabethgasse verlaufen, wonach die Fahrzeuge den Parkplatz über die Schmiedgasse verlassen werden. Die Autofahrer werden allgemein gebeten, Umfahrungsrouten zu wählen, sodass Staus in der Gegend möglichst vermieden werden können.