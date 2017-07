Busfahrt zum Sachsentreffen

Donnerstag, 06. Juli 2017

Kronstadt (ADZ) - Anlässlich des 27. Sachsentreffens, das am Wochenende 4.-6. August d. J. stattfinden wird, organisiert das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt (DFDKK) für seine Mitglieder, die bezüglich der Entrichtung ihres Mitgliedsbeitrags nicht im Rückstand sind, eine eintägige Busfahrt nach Hermannstadt. Dieses Angebot bietet die Möglichkeit der Teilnahme an den Veranstaltungen, die am Haupttag (Samstag, 5. August) stattfinden werden, etwa am großen Trachtenumzug oder an der Festveranstaltung im Thaliasaal. Abgefahren wird am Samstagmorgen, 6.30 Uhr, vom Kronstädter Forumssitz. Die Rückfahrt ist für den gleichen Tag vorgesehen. Anmeldungen zum Mitfahren nimmt die DFDKK-Geschäftsstelle in Kronstadt/Braşov, Baiulescu-Straße 2, Telefon: 0268-51.16.04, E-Mail: office@forumkronstadt.ro, bis einschließlich Montag, den 31. Juli d.J., werktags täglich von 11 bis 13 Uhr, entgegen. Die Anzahl der verfügbaren Plätze ist begrenzt. In der DFDKK-Geschäftsstelle kann bereits das Festabzeichen erworben werden, das den Zutritt zu allen Programmpunkten des Sachsentreffens ermöglicht. Der Verkaufspreis beträgt 40 RON. Für Forumsmitglieder gilt der ermäßigte Preis von 10 RON. Käufer des Abzeichens erhalten zugleich das rund 60 Seiten starke Programmheft des Sachsentreffens, in dem auch weitere Veranstaltungen in Siebenbürgen für die Zeitspanne 28. Juli - 15. August 2017 angekündigt werden.