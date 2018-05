Café 21–Treffen am kommenden Dienstag

Von: Andreea Oance



Samstag, 12. Mai 2018

Temeswar - Der Verein „Temeswar Kulturhauptstadt Europas 2021“ setzt die Begegnungsreihe „Café 21“ fort. Gesprächsthema ist diesmal „Durch Kultur überqueren wir Grenzen“. Austragungsort: Café D´Arc am Domplatz, Nr.5. Das Treffen findet am Dienstag, dem 15. Mai, zwischen 19 und 22 Uhr, statt. Gäste sind diesmal lokale Unterstützer des Projekts, die durch ihre Tätigkeit wahre Botschafter der lokalen und nationalen Kulturwerte, auch über die rumänischen Landesgrenzen hinweg sind – sagen die Vertreter des TM2021-Vereins. Für den musikalischen Rahmen der Begegnung sorgt das Maryliss Acoustic Project.



Die Café-21-Gesprächsabende werden seit vergangenem Jahr in Temeswar veranstaltet. Die Serie der öffentlichen Debatten und Treffen ist Teil der StartUp-Etappe der Strategie zur Umsetzung des Kulturprogramms TM2021. Mitmachen dürfen all die, die sich von dem vorgeschlagenen Thema angesprochen fühlen. Die Teilnehmer kommen mit Vertretern des Vereins und mehreren Kulturträgern zusammen und setzen sich mit verschiedenen Themen auseinander.