Caritas Charity Walk startet am Samstag

Von: Gabriela Rist



Samstag, 09. Juni 2018

Sathmar - Caritas Sathmar bittet um die Hilfe der Bevölkerung im Rahmen ihrer alljährlichen Wohltätigkeits-Veranstaltung für die Unterstützung mit therapeutischen Mitteln des Projektes „Zaubergarten”.



Es ist allgemein bekannt, dass täglich eine halbe Stunde Bewegung eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit hat. Die Organisation Caritas in Sathmar/Satu Mare bietet am Samstag ab 8 Uhr allen Interessenten einen anderthalbstündigen Spaziergang an, der nicht nur auf den Spaziergänger, sondern auch auf Kinder, die sich in therapeutischer Behandlung befinden eine gute Wirkung haben wird. Das Ziel des Wohltätigkeitsmarathons oder des Caritas Charity Walks, der heuer unter dem neuen Namen zum zwölften Mal veranstaltet wird, ist diesmal, den sensomotorischen Garten der Organisation mit therapeutischen Mitteln auszustatten.



Die Registrierung beginnt am Morgen in der Früh an den Tischen, die auf dem Parkplatz neben der römisch-katholischen Kathe-drale aufgestellt werden. Der Startschuss wird um 8 Uhr fallen. Die Spaziergänger erreichen ungefähr um 9.30 Uhr das Ziel nach einem sechs Kilometer langen Spaziergang. Im Zaubergarten (Unirii Straße 49) können die Interessierten die Arbeit des Hl. Josef-Rehabilitationszentrums kennenlernen. Mit Hilfe interaktiver Tätigkeiten können die Besucher erfahren, wie sie alltägliche Aufgaben bewältigen würden, wenn sie mit einer Behinderung leben müssten. Die Pflanzen im Zaubergarten stimulieren mit ihren Farben, Duft und Geschmack die Sinne der Kinder und so tragen sie zu ihrer Entwicklung bei. Für die Kinder wurde eine Spielecke vorbereitet. Es wird Tombola und Autonet-Glücksrad geben. Beim Familien-Fotorahmen können sich die Teilnehmer fotografieren lassen. Die Caritas-Organisation erwartet alle Interessenten beim Caritas Charity Walk, die einen angenehmen Vormittag in familiärer Atmosphäre verbringen möchten und dabei auch den Kindern, die unter therapeutischer Behandlung stehen, helfen möchten. Mit der Einzahlung des Teilnehmerbeitrags (für eine Person 10 Lei, für Gruppen 8 Lei, für Rentner 5 Lei, für Kinder unter 7 Jahren gratis) helfen die Teilnehmer, die Ausgaben der Organisation für die Veranstaltung zu decken und die von dem Hauptsponsor der Firma Autonet erhaltene Summe kann die Caritas für die Ausstattung des Zaubergartens verwenden.