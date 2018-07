Caritas Sathmar hat neuen Direktor

Von: Gabriela Rist



Sonntag, 15. Juli 2018

Dr. Lang übergab symbolisch den Schlüssel der Caritas an seinen Nachfolger, Dechant János Román.

Foto: Caritas Sathmar

Sathmar - Seit Anfang Juli hat die Organisation Caritas in Sathmar/Satu Mare einen neuen Direktor. Nach vierjähriger erfolgreicher Arbeit von Dr. Laszlo Lang wird die Organisation nun von János Román, Dechant in Neustadt/Baia Mare, geleitet. An dem offiziellen Ereignis beim Sitz der Organisation Caritas nahm am 3. Juli auch Eugen Schönberger, römisch-katholischer Bischof der Diözese Sathmar, teil. Der Bischof bedankte sich bei Dr. Lang für dessen erfolgreiche Arbeit als Generaldirektor. Laszlo Lang dankte dem Bischof für die Unterstützung und den Caritas-Mitarbeitern für ihren selbstlosen Einsatz und übergab seinem Nachfolger symbolisch den Schlüssel der Organisation. Der neue Generaldirektor unterstrich in seiner Antrittsrede die Bedeutung der Bewahrung der christlichen Werte in der karitativen Arbeit.