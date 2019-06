Chalotte-Dietrich-Schüler stellten Musical vor

Von: Vlad Popa



Freitag, 28. Juni 2019

Vor ihrem reichen Publikum bestritten die Schüler der Charlotte-Dietrich-Schule reihum überzeugende und lampenfieberfreie Soli. Foto: Vlad Popa

Hermannstadt - Das Musical „Ärger im Land der Musik“ stellten am Dienstagnachmittag die Schüler der Charlotte-Dietrich-Schule in Hermannstadt/Sibiu in der Evangelischen Kirche im Stadtteil Hammersdorf/Guşteriţa vor. Eltern, Familienangehörige und Freunde der Schule füllten die Bänke und die Empore der Kirche, um aufmerksam der lebhaften und spannenden Darbietung der Kinder beizuwohnen.



Unter der Leitung und in musikalischer Begleitung von Rafael Mahl (Schulleiter und Erzähler), Mădălina Mahl (Erzieherin 3. Klasse), Julia Ruopp (Erzieherin 1. Klasse), Flavia Balteş (Erzieherin 4. Klasse) und Dalibor Kovacs (Musiklehrer) sangen, tanzten und erzählten sie die Geschichte über das Land der Musik, in dem es einen Baum gibt, aus dem sich Musiker aus aller Welt im Frühling Noten für ihre neuen Lieder ernten.



Bei der Noten-Ernte feiern die Musiker ein großes Fest und stellen ihre schönsten Lieder vor. Doch eines Frühlings blühen keine Noten mehr am Baum. Wer dahinter steckte und wie die betroffenen Musiker aus aller Welt den Noten-Baum retteten, erzählten die Kinder mit Liedern und Tänzen aus aller Welt und ernteten zum Schluss einen reichen Applaus für ihre gut vorbereitete und dargebotene Vorstellung.