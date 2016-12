Charterflüge nach Antalya von Arad aus

Fluggesellschaft Atlas Global wird Flüge abfertigen

Freitag, 23. Dezember 2016

Arad - Ab Juni 2017 können Touristen vom Arader Flughafen aus nach Antalya fliegen. Die neuen Charterflüge kündigte vor Kurzem die Reisegesellschaft Prestige Tours International an, berichtet der Nachrichtendienst Mediafax.

Auf der Pressekonferenz vergangene Woche erklärten die Vertreter der Reisegesellschaft Prestige Tours International und das Arader Flughafenmanagement, dass ihre Zusammenarbeit, um Touristen aus Westrumänien in die Türkei zu transportieren, ab dem kommenden Sommer beginnt, mit wöchentlichen Flügen: „Unser erster Charter fliegt am 9. Juni 2017 und der letzte am 8. September. Die Charterflüge werden zusammen mit der Atlas Global Fluggesellschaft durchgeführt, die über Airbusse des Typs 321 verfügt, mit einer Kapazität von 216 Plätzen und 12 Plätzen imBusiness class-Bereich“, bestätigte der Geschäftsführer der Reisegesellschaft, Mustafa Kadiroglu.



Wegen der reichen Erfahrung im Bereich der Auslandsangebote, stimmt die Firma der Idee zu, mehr Kunden zu gewinnen. Unter den Zielkunden stehen Reisende aus der gesamten Westregion, einschließlich Temeswar, aber auch aus Ungarn. „Unser Angebot richtet sich an ungefähr eine Million Personen, die in der Region wohnen und eine Auslandsreise machen möchten“, sagte Mustafa Karidoglu, der gleichzeitig auch ein paar Zukunftsziele verriet. Der Geschäftsführer ließ wissen, dass ab 2018 neue Reiseziele aus Arad nach Spanien und Griechenland im Plan sind.



Oana Eremie