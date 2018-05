Charterflug nach Antalya

Ab Ende Mai jeden Donnerstag

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 16. Mai 2018

Hermannstadt – Das Angebot des Internationalen Flughafens Hermannstadt/Sibiu bereichert sich in der warmen Saison um einen weiteren Direktflug. Es geht dabei um den Charterflug der Air Bucharest nach Antalya in der Türkei, der im Sommer wieder zahlreichen Urlaubern die beliebte Hauptstadt der türkischen Riviera näherbringen wird. Ab dem 31. Mai und bis 24. September startet ein Flug aus Antalya jeden Donnerstag um 15 Uhr, der Rückflug aus Hermannstadt geht dann um 17.45 Uhr. Dabei kostet ein Hin- und Rückflug rund 300 Euro pro Person.



Das ab Hermannstadt angebotene Flugnetz erweitert sich somit auf 15 Reiseziele in zehn Ländern: Antalya, Basel, Brüssel, Kopenhagen, London, Madrid, Paris, Dortmund, Stuttgart, Nürnberg, München, Memmingen, Frankfurt, Tel Aviv und Wien.



Nicht nur der Flug nach Antalya bringt die Hermannstädter auf Urlaubsgedanken sondern auch diejenigen, die in den Sommermonaten erstmalig aufgenommen werden: ab 21. Juni geht der Direktflug nach Basel jeden Donnerstag und Sonntag, am 22. Juni starten die Flüge nach Kopenhagen (montags, mittwochs, freitags), Frankfurt Hahn (montags und freitags) und Paris Beauvais (montags, mittwochs, freitags) und nicht zuletzt nach Tel Aviv (dienstags und samstags).