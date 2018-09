CibinFEST am Großen Ring

Verlängertes Wochenende mit Bierfest und Herbstmarkt

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 20. September 2018

Hermannstadt – Das bayrisch angehauchte CibinFEST öffnet seine Tore am heutigen Donnerstag am Hermannstädter Großen Ring/Piaţa Mare. Das 2400 Quadratmeter große Zelt flankiert ein Herbstmarkt, auf dem Händler und Hersteller die verschiedensten Waren feilbieten werden, und besonders für Kinder und Jugendliche wird ein kleiner Freizeitbereich mit den bekannten Belustigungen eingerichtet.



Abgesehen von den verschiedenen Getränken und Speisen, die im Zelt angeboten werden, wird die österreichische Band „Die Dorfer“ für die spezifische musikalische Untermalung sorgen.

„Die diesjährige Auflage des CibinFEST verläuft in einer neuen Form – mit kürzerer Dauer, ohne den extremen Freizeitpark, aber unter Beibehaltung der Atmosphäre, für die unsere Gäste jährlich wiederkehren. Der Hermannstädter Kulturkalender gestattet heuer nicht die Veranstaltung des Festes mit der üblichen Dauer von elf Tagen, sodass heuer eine Ausnahme gemacht wird. Daher haben wir beschlossen, nur die Kernelemente des Festes beizubehalten – das Zelt, das Bier, die Musik und den Herbstmarkt“, so die Veranstalter.



Die Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil des Festes, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird und für welchen die bekannte Mannschaft von Szigeti Grill zuständig ist. Im Menü stehen die verschiedensten Würste und Gebratenes von Huhn und Schwein, begleitet von diversen Beilagen und Eingelegtem. Wer eine Alternative sucht, kann am Stand von B²trânu’ Sas fündig werden.



Das CibinFEST organisieren die Vereine Events for Tourism und A1 Events mit der finanziellen Unterstützung des Hermannstädter Stadtrates über dessen Kulturagenda. Der Eintritt ist frei. Das Programm und weitere Informationen sind unter cibinfest.ro einzusehen.