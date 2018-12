Cimbal-Gemälde wird restauriert

Von: Gabriela Rist



Dienstag, 18. Dezember 2018

Das Cimbal-Gemälde wird in der Werkstatt des Bistums restauriert. Foto: Bistum Sathmar

Sathmar - Bis Weihnachten wird das Nebenaltarbild des Malers Johann Cimbal wieder in der Großkaroler Hl-Joseph-von-Calasanza-Kirche sein. Der Maler des Barocks fertigte im Auftrag der Grafenfamilie Károlyi für mehrere Kirchen der Diözese Sathmar/Satu Mare Haupt- und Nebenaltarbilder an.



In der Heiligen- Joseph-von-Calasanza-Kirche gibt es sogar mehrere Cimbal-Gemälde. Das Bild, das den Heiligen Johannes von Nepomuk darstellt, wurde bereits früher renoviert. Zurzeit wird das Nebenaltarbild, auf dem unter den zehn Gestalten als Zentralfiguren der heilige Antonius von Padua und der heilige Franziskus von Assisi zu sehen sind, in der Restaurierungswerkstatt der römisch-katholischen Diözese in Sathmar restauriert.