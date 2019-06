„Color the Village“ ging erfolgreich zu Ende

Freiwillige strichen 29 Hausfassaden in Eftimie Murgu

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 26. Juni 2019

Bei der in Rumänien einzigartigen Aktion machten freiwillige Helfer aus ganz Rumänien mit. Foto: Acasă în Banat

Eftimie Murgu – „Color the Village“, das Projekt zur Wiederbelebung der Ortschaft Eftimie Murgu im Kreis Karasch-Severin, ist am Wochenende erfolgreich über die Bühne gegangen. Mehr als 200 Freiwillige hatten auf den Aufruf des Vereins „Acasă în Banat“ reagiert, der die Aktion initiiert hatte, und verliehen den grauen und herabgekommenen Hausfassaden neue Farbe.



„Die Atmosphäre war unglaublich, aus organisatorischem Gesichtspunkt waren es drei sehr schwere Tage, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen: Wir haben bei 29 Häusern eingriffen, einige Hausbesitzer haben leider auf unsere Hilfe verzichtet, wir haben aber zusätzlich einen Brunnen und eine Brücke gestrichen. Wir finden, dass unser Ziel erreicht wurde, wir haben dem Dorf neue Farbe verliehen und laden euch dazu ein, durch Eftimie Murgu spazieren zu gehen“, sagte Radu Trifan, Vorsitzender des Vereins „Acasă în Banat“, zum Schluss der Aktion.

Das „Festival der guten Taten“, wie das Projekt noch bezeichnet wurde, lockte Menschen von überall her in den Kreis Karasch-Severin/Caraş-Severin. Sie reparierten die Fassaden, strichen Häuser und Fenster und stellten sogar neue Blumentöpfe auf. Das Ziel von „Color the Village“ war, die grauen Häuserfassaden von Eftimie Murgu zu beleben und die touristische Gegend im Banater Bergland in den Fokus rücken zu lassen. Eftimie Murgu beherbergt einen in Europa einzigartigen Wassermühlenkomplex, die Wassermühlen von Rudăria. 22 dieser Mühlen, die aus der Zwischenkriegszeit stammen, sind auch heute noch funktionstüchtig.



Die Freiwilligen, die den Bewohnern von Eftimie Murgu eine helfende Hand reichten, wurden mit lokalen Lebensmitteln wie Wurst und Krautwickel, aber auch mit Süßigkeiten und Holundersaft verwöhnt.