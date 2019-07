Costa Ricaner gewinnt Hermannstädter Rundfahrt

Von: Michael Mundt



Dienstag, 09. Juli 2019

Kevin Rivera gewann in Hermannstadt das zweite Etappenrennen seiner Karriere. Zuvor siegte der Costa Ricaner bereits 2017 bei der China-Rundfahrt. Foto: Michael Mundt

Hermannstadt – Kevin Rivera Serrano aus Costa Rica hat die Hermannstädter Rundfahrt (Turul Ciclist al Sibiului) gewonnen. Der 20-Jährige vom Team Androni Giocattoli - Sidermec siegte mit einem Vorsprung von 17 Sekunden auf seinen Mannschaftskameraden Daniel Munoz, der als Favorit galt. Den dritten Platz belegte Radoslav Rogina vom slowenischen Rennstall Adria Mobil mit 39 Sekunden Rückstand. Bester rumänischer Fahrer wurde der in Chişinău geborene Serghei Ţvetcov. Der mol-dauische und rumänische Meister im Einzelzeitfahren belegte mit 42 Sekunden Rückstand auf Rivera den fünften Platz.



Die Entscheidung der diesjährigen Rundfahrt fiel, wie erwartet, am Freitag auf der Transfogarascher Hochstraße. Rivera und Munoz dominierten das Feld am Anstieg zum Bulea-See und konnten ihre Verfolger auf fast eine Minute distanzieren. Das team-interne Duell gewann schließlich der Costa Ricaner mit einem knappen Vorsprung von fünf Sekunden. Am Tag darauf unterstützte der Kolumbianer dann seinen lateinamerikanischen Teamkollegen beim Schlussanstieg zur Hohen Rinne. Beide kamen mit einem Rückstand von neun Sekunden auf den Tagessieger Marco Tizza (Amore & Vita - Prodir) ins Ziel. Der Italiener gewann den Zielsprint gegen Attila Valter vom polnischen CCC Development Team. Der 21-jährige Valter hatte erst wenige Tage zuvor die ungarische Straßen-Radmeisterschaften gewonnen.



Die letzte Etappe am Sonntag endete nach 169,5 Kilometern von Hermannstadt nach Mediasch und Agnetheln auf dem Hermannstädter Großen Ring. Den Schlusssprint gewann der Italiener Riccardo Stacchiotti von Giotti Victoria - Palomar vor Gasper Katrasnik aus dem slowenischen Krainburg. Rivera tritt mit seinem Sieg die Nachfolge der beiden Kolumbianer Egan Bernal und Iván Sosa an.