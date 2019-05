„Das ganze Dorf war empört“

In Poiana Sibiului wurde TV-Sendung mit Liviu Dragnea aufgezeichnet

Von: Michael Mundt



Mittwoch, 22. Mai 2019

Hermannstadt – Die aktuellen Ausgaben der Sendung „Viața satului“ im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (TVR1) sind zum Politikum geworden. Denn die beiden „sozialdemokratischen“ Politiker Liviu Dragnea und Petre Daea (Agrarminister) konnten zwei aufeinanderfolgende Ausgaben der beliebten TV-Sendung als Werbeplattform nutzen, so der Vorwurf der beiden Oppositionsparteien PNL und USR.

Doch nicht nur die beiden Parteien und Nicht-Regierungsorganisationen wie „ActiceWatch“ (Pressebeobachtung) sind empört über die Wahlkampfhilfe durch das staatliche Fernsehen, auch die Einwohner von Poiana Sibiului waren mit dem Auftritt von Liviu Dragnea unzufrieden. In der Gemeinde in den Hermannstädter Randgebieten/Mărginimea Sibiului wurde am Wochenende die zweite Ausgabe mit den beiden PSD-Politikern gedreht, wovon nur wenige Menschen zuvor Bescheid wussten.

„Nichts war bekannt, niemand war angekündigt. Aber am Freitagabend sah man vor der Pension von Herrn Bodea viele, viele Autos mit verschiedensten Nummernschildern, aber insbesondere aus Bukarest“, sagte Luța Dăncilă der Hermannstädter Lokalzeitung „Turnul Sfatului“. Die 62-jährige Schäferin aus Poiana Sibiului erklärte auch, dass in der Sendung zwar verkündet wurde, dass Liviu Dragnea auf Einladung der Bewohner im Ort war, doch tatsächlich nur die Familie Bodea anwesend war. „Daraufhin war das ganze Dorf empört. Was erlaubt er sich im Fernsehen zu sagen, dass er der Gast aller Bewohner ist? Niemand wusste, dass er kommen würde, niemand war eingeladen, niemand anderes durfte dort hingehen.“