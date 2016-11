Deutsche Band „Tango Transit“ in Temeswar

Donnerstag, 17. November 2016

scn. Temeswar – Die deutsche Band „Tango Transit“, zu der Martin Wagner (Akkordeon), Hanns Höhn (Bass) und Andreas Neubauer (Schlagzeug) gehören, wird am Sonntag, dem 20. November, um 21 Uhr in Temeswar auftreten. Das Konzert findet im Etikheta statt (Lucian-Blaga-Str. Nr 1, Eingang János-Bolyai-Str. gegenüber der St.-Katharina-Kirche). Der Eintritt ist frei.



Das Trio aus dem Frankfurter Raum hat seit 2008 bei über 300 Konzerten im In- und Ausland überzeugt sowie vier CDs und eine Live-DVD veröffentlicht.



In der Musik, die die Band vorschlägt, verschmelzen der klassische Tango mit modernem Sound: Elemente aus der Cajun-Musik Louisianas mischen sich mit der Rohheit des Balkans, französische Musette trifft auf orientalische Klänge; hinzu kommen bisweilen gar House Bass Drum oder Wah-Wah und Verzerrer beim Akkordeon.



Anschließend wird das Trio am 21. November in Hermannstadt, am 22. November in Suceava und am 23. November in Chişinău (Republik Moldau) auftreten.