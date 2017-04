Deutsche Kultur- und Wirtschaftstage im Banat

Von: Andreea Oance



Freitag, 21. April 2017

Temeswar - Das Deutsche Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar veranstaltet über einen gesamten Monat die Deutschen Kultur- und Wirtschaftstage im Banat. Die Veranstaltungsreihe vereint zwischen dem 28. Mai und dem 21. Juni zahlreiche Begegnungen, Konzerte, Ausstellungen und Theateraufführungen. Durch die Veranstaltungsreihe möchte das Deutsche Konsulat Temeswar die kulturelle Vielfalt im Banat und die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Rumänien auf kultureller und wirtschaftlicher Ebene in der Westregion Rumäniens feiern, heißt es seitens des Konsulats. Bereits zur Eröffnung der Deutschen Kultur- und Wirtschaftsreihe, Ende Mai, wird in Temeswar ein großes Ereignis gefeiert: 25 Jahre Freundschaft der Partnerstädte Temeswar und Karlsruhe. Auch ein Symposium zum Thema „Duale Berufsausbildung nach deutschem Muster“ wird innerhalb der deutschen Kultur- und Wirtschaftstage im Banat veranstaltet. Deutsche Unternehmen, die vor Ort tätig sind, sollen innerhalb einer Messe zusammenkommen und die deutsche Minderheit im Banat wird Anfang Juni ihren Beitrag zur Veranstaltungsreihe leisten, durch die Heimattage der Banater Deutschen. Diese werden in Temeswar vom 8. bis zum 11. Juni ausgetragen. Der volle Monat wird im Juni mit einem Bierfest ausklingen.