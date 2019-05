Deutsche Kulturtage in Sathmar

Von: Gabriela Rist



Donnerstag, 23. Mai 2019

Sathmar - Unter dem Motto „Lebendige Gemeinschaft, lebendige Kultur“ werden vom 23. bis zum 25. Mai die Deutschen Kulturtage veranstaltet. Das Programm der Veranstaltungsreihe beginnt heute um 18.00 Uhr im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Kulturtreffs mit der Eröffnung der Ausstellung „Macht der Gefühle. Deutschland 19 / 19“, die einen emotionsgeschichtlichen Blick auf die vergangenen 100 Jahre wirft. Die Ausstellung wurde von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Diktatur der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) herausgegeben. Heute Abend findet ab 20.00 Uhr auch eine Theatervorstellung im Kulturhaus der Gewerkschaften im neuen Zentrum statt. Das Theaterstück „Café Klimt“ konzentriert sich auf sieben verschiedene Frauenfiguren der Sezessionszeit, die alle von einer einzigen Schauspielerin, Ildikó Frank aus Fünfkirchen/Pécs (Ungarn), gespielt werden.



Am Freitagvormittag spielt die Schauspielerin Ildikó Frank um 10.00 Uhr und auch um 12.00 Uhr für die Grundschulkinder das Theaterstück „Märchen aus dem Koffer“ im Festsaal des Johann-Ettinger-Lyzeums. Ebenda findet ab 12.00 Uhr ein Rezitationswettbewerb für Kinder der Klassen 3-5 statt. Am Freitagabend wird die feierliche Übergabe der Deutschen Sprachdiplome an die Schüler der Klassen 12 im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Kulturtreffs veranstaltet. Am Samstagvormittag öffnet das Kinderfest seine Pforten. Im Wendelin-Fuhrmann-Saal erwarten Mitglieder der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam ab 9.00 Uhr die Kindergarten- und Grundschulkinder mit verschiedenen Workshops und Spielen. Am Samstagvormittag ab 10.00 Uhr findet der Workshop „Rap macht Schule“ und ein Konzert mit Doppel U im Festsaal des Johann Ettinger Lyzeums statt. Ab 16.00 Uhr können die Interessenten im Wendelin-Fuhrmann-Saal des Kulturtreffs einen Literarischen Nachmittag mit der Dichterin Christel Ungar erleben. Ein Höhepunkt und auch den Ausklang der diesjährigen Deutschen Kulturtage bildet ab 18.00 Uhr das Festprogramm im Kulturhaus der Gewerkschaften im neuen Zentrum mit der Beteiligung der Tanzgruppen aus Reschitza/Reşiţa, Oberwischau/Vişeu de Sus, Großkarol und Sathmar sowie des Schwäbischen Männerchors Großkarol-Petrifeld-Sathmar.