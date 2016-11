Deutscher Botschafter zu Besuch im Ettinger-Lyzeum

Hohes Niveau des deutschsprachigen Unterrichts

Von: Gabriela Rist



Mittwoch, 02. November 2016

Botschafter Lauk begleitet von der Schulleitung des Ettinger-Lyzeums und den Vertretern des Deutschen Forums Der Botschafter sprach auch mit den Grundschulkindern. Fotos: Gabriela Rist

Sathmar - Der deutsche Botschafter Werner Hans Lauk besuchte vergangenen Freitag das Johann Ettinger Lzyeum in Sathmar/Satu Mare. Begleitet wurde der Botschafter bei seinem Besuch von Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFD Nordsiebenbürgen, Johann Leitner, Vorsitzender des Kreisforums und Josef Hölzli, Vorsitzender des Stadtforums Sathmar.



Zunächst besichtigte der hohe Gast das zweite Internatsgebäude im Hof des Lyzeums, das zur Zeit renoviert wird. Im Lyzeum empfingen Grundschulkinder und die Instrumentalgruppe des Lyzeums die Gäste mit einem kurzen musikalischen Programm.



Im Informatikraum präsentierten Schulleiterin Maria Reiz, stellvertretender Schuldirektor Robert Elek sowie Fachlehrerinnen die aktuellen Projekte des Lyzeums. Der Botschafter zeigte sich von den außerschulischen Programmen des Ettinger-Lyzeums sehr beeindruckt. „Im Rahmen dieser Projekte werden den Schülern u. a. wichtige grundlegende Werte wie Toleranz und gegenseitige Akzeptanz vermittelt“, sagte der Botschafter.



Zu Wort kamen auch Johann Forstenheizler, Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen und Dietrich Arens, Fachschaftsberater im Johann-Ettinger-Lyzeum aus Deutschland. Der Regionalvorsitzende bedankte sich bei dem Botschafter u. a. für die finanzielle Unterstützung, die von der deutschen Botschaft für die Schülertransporte im Kreis Sathmar jährlich geleistet wird.

Fachschaftsberater Arens sprach über das hohe Niveau des deutschsprachigen Unterrichts im Ettinger-Lyzeum.



Am Treffen nahmen auch die Deutschlehrer des Lyzeums teil. Die Schulleitung bedankte sich anschließend bei dem Botschafter im Namen aller betreffenden Lehrkräfte für die finanzielle Unterstützung, die der deutsche Staat den Lehrern, die in deutscher Sprache unterrichten, zukommen lässt.