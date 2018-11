Deutscher Kulturabend in Sathmar

Von: Gabriela Riszt



Samstag, 24. November 2018

Sathmar - Am 25. November veranstaltet das Demokratische Forum der Deutschen in Sathmar in der Philharmonie Dinu Lipatti den Deutschen Kultur-abend. Die Veranstaltung wird um 18 Uhr vom schwäbischen Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar mit dem Heimatlied der Sathmarer Schwaben eröffnet. Das Programm beinhaltet u.a.schwäbische Volkstänze in Darbietung der Tanzgruppen des Johann-Ettinger-Lyzeums, der deutschen Abteilung aus Großkarol, der Deutschen Jugendorganisation Sathmar Gemeinsam und der Gute-Laune-Tanzgruppe aus Sathmar. Schüler des Johann-Ettinger-Lyzeums, der deutschen Abteilung aus Großkarol und des Friedrich-Schiller-Lyzeums aus Großwardein werden die Ergebnisse des Journalismus-Workshops, der vom FunkForum in Zusammenarbeit mit dem ifa und der DJS Gemeinsam im Sommer veranstaltet wurde, präsentieren. Der Frauenchor des DFD Sathmar wird, begleitet vom Streichquartett der Philharmonie Dinu Lipatti, vokalsymphonische Werke singen. Die 5. B-Klasse des Ettinger-Lyzeums wird das Märchen über die 12 Monate vorstellen. Schüler des Ettinger-Lyzeums und des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc werden Gedichte vortragen und drei Schüler des Ettinger-Lyzeums werden singen und musizieren. Das Karoler Trio wird schwäbische Lieder singen. Das Programm endet mit einem geselligen Beisammensein im Wendelin-Fuhrmann-Saal. Alle Interessenten werden herzlich erwartet.