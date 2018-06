Deutsches Jazzkonzert

Gerdband tritt in Temeswar auf

Von: Andreea Oance



Freitag, 15. Juni 2018

Temeswar - Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar lädt nächste Woche zu einem deutschen Jazzkonzertabend. Die Gerdband kommt am Dienstag, dem 19. Juni, nach Temeswar und hat neben „Independent Contemporary Jazz“, wie Frontmann Gerd Baier seinen Stil selbst beschreibt, viel Witz und erhebende Geschichten dabei. Begleitet wird der in Heidelberg geborene Pianist von Mario Fadani am Double Bass und Dirik Schilgen am Schlagzeug. Die drei Musiker verbindet Spielfreude, Improvisationslust, höchstes technisches Niveau und langjährige Erfahrung. Das deutsche Jazzkonzert wird am kommenden Dienstag im Mehrzwecksaal des Temescher Kreisrats ausgetragen. Der Eintritt ist frei.