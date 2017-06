„Die Südkarpaten“ im Forumshaus

Von: Michael Mundt



Samstag, 10. Juni 2017

Hermannstadt - Anlässlich der Foto-Ausstellung „Die Südkarpaten“ stellt Herbert Horedt am kommenden Dienstag (17 Uhr) sein gleichnamiges Buch im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums vor. Welche Arbeit, welcher Aufwand und wie viele Höhenmeter hinter den Fotografien in diesem Band stecken, ist kaum vorstellbar. Heutzutage, wo jeder mit einem besseren Smartphone druckreife Bilder produzieren kann, gibt es noch den klassischen Fotografen: Der Autor hat einige Jahre gebraucht, bis diese Sammlung perfekter Fotos komplett war. Das Warten auf das richtige Wetter, dann der Aufstieg und wiederum das Warten auf das richtige Licht – nur so können solche Fotos entstehen, wie sie in diesem Band zu sehen sind. Begleitet werden die Bilder von den fundierten Texten eines Geographen.