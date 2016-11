Diözesanjugendtreffen in Fatschet

Dienstag, 22. November 2016

rn. Fatschet – Römisch-katholische Jugendliche aus dem Erzdechanat des Banater Berglands kommen am Samstag, dem 26. November, in der römisch-katholischen Pfarrei in Fatschet/Făget zusammen. Um 11 Uhr ist eine Meditation anberaumt, es folgen verschiedene Diskussionen/Aktivitäten in Kleingruppen. Nach dem Mittagessen findet eine Evaluation statt, wobei um 16 Uhr eine Heilige Messe geplant ist, im Rahmen derer die erste Adventskerze angezündet wird. Zu dem Treffen, das von dem Temeswarer Diözesanjugendzentrum veranstaltet wird, werden Jugendliche aus allen Pfarreien aus dem Banater Bergland erwartet.



In der Zeitspanne 9.-11. Dezember finden im „Haus Marienheim“ in Temeswar geistliche Exerzitien für Jugendliche in rumänischer Sprache statt. Daran können sich höchstens 24 Personen beteiligen, wobei die Teilnahmegebühr 25 Lei/Person beträgt. Einschreibungen sind unter Tel. 0724424889 oder E-Mail szabo.tibi4@yahoo.com bei Priester Tiberiu Szabo möglich.