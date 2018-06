Direktbus zur bulgarischen Schwarzmeerküste

Von: Elise Wilk



Dienstag, 12. Juni 2018

Kronstadt - Ab dem 14. Juni haben Kronstädter die Gelegenheit mit einem Reisebus bis an die Ortschaften an der bulgarischen Schwarzmeerküste zu fahren. Flixbus verbindet somit die Stadt unter der Zinne mit Varna, Obzor, Burgas und Sunny Beach. Der Preis einer Fahrkarte beginnt bei 44,9 Lei. Von Kronstadt/Brașov bis Sunny Beach dauert die Fahrt 10 bis 11 Stunden, wobei die Busse vom Internationalen Busbahnhof Bartholomae jeden Abend um 20 Uhr 30 abfahren. Das deutsche Unternehmen FlixBus verbindet zur Zeit 10 Ortschaften in Rumänien mit 15 europäischen Städten.