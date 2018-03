Dokumentarfilm-Karawane

Von: Laura Căpăţână-Juller



Mittwoch, 14. März 2018

Kronstadt – Am Donnerstag und Freitag werden in Kronstadt/Brașov rumänische Dokumentarfilme ausgestrahlt. Im Rahmen der „Docuart“ Filmkarawane reisen schon zum fünften Mal neuste rumänische Produktionen durch das Land mit dem Ziel dieses Filmgenre in Städten bekannt zu machen, wo es sonst wenig oder gar nicht zu sehen ist. Die Karawane bringt acht Filme, die beim Bukarester „Docuart Fest“ zu sehen waren, unter anderen auch nach Arad, Hermannstadt, Târgu Jiu, Konstanza und wird von März bis Juni dauern. Die Karawane zeigt vier Filme täglich. Die Ausstrahlungen finden im Patria Saal statt und beginnen an beiden Tagen um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.