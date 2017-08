Drei Jahre für Tunneldurchbruch

Vorläufig Kosteneinschätzungen für den Bau

Mittwoch, 02. August 2017

dd. Kronstadt – Der Abschluss der Grabungen an der 5. Trasse der Bukarester U-Bahn, wobei man durchschnittlich 20 Meter pro Tag vorwärts kam, führte dazu, auch die Kostenberechnungen der Tunnelbauten an der vorgesehenen Autobahn Comarnic – Kronstadt/Braşov, bzw. Hermannstadt/Sibiu – Piteşti vorzulegen. Das Transportministerium geht von der Länge des geplanten Autobahnabschnittes von Comarnic bis Kronstadt aus. Diese beträgt 60 Kilometer, von denen 53,2 Kilometer eigentliche Autobahn darstellen, der Rest von 7 Kilometern sind die Anschlüsse an die Ortschaften, die von dieser umgangen werden: Buşteni, Predeal und Rosenau/Râşnov.



Laut der Mitteilung an die Verwaltung des Autobahnnetzes soll die Strecke der Autobahn zwischen Kronstadt und Comarnic 19 Viadukte auf einer Gesamtlänge von 2,964 Kilometern, 15 Brücken von insgesamt 0,135 Kilometern und Tunnels in Gesamtlänge von 20 Kilometern umfassen. Davon je 9,77 Kilometer in beide Fahrrichtungen, 2,9 Kilometer bei Sinaia, 3,11 Kilometer bei Buşteni und 3,7 Kilometer bei Predeal. Davon ausgehend, dass man auch bei den Tunnelbauten an der Autobahn 20 Meter pro Tag leistet, könnten diese innerhalb von drei Jahren abgeschlossen werden. Die Kosten pro Kilometer würden somit 20 Millionen Euro betragen, für die gesamte Tunnel-Strecke von 20 Kilometern 397 Millionen Euro.