Mittwoch, 10. Juli 2019

Temeswar - Die Absolventen des Theoretischen „Grigore Moisil“-Informatiklyzeums haben am besten bei der rumänischen Abiturprüfung im Kreis Temesch/Timiș abgeschnitten. Alle Schülerinnen und Schüler der Temeswarer Eliteschule schafften die Prüfung. Auf Platz zwei im Ranking der Temescher Schulen mit der höchsten Abitur-Bestehensquote befindet sich das Banater Nationalkolleg mit einer Quote von 98,65 Prozent, wobei das „C.D.Loga“-Nationalkolleg mit einem Ergebnis von 98,56 Prozent den dritten Platz belegt. Es folgen die Lyzeen „William Shakespeare“, „Ana Aslan“, „Carmen Sylva“, „Jean Louis Calderon“ und „Nikolaus Lenau“, allesamt aus Temeswar/Timișoara.



Drei Lyzeumsabsolventen aus dem westrumänischen Verwaltungskreis haben seit Montag die Höchstnote „10“ auf ihrem Abiturdiplom. Es handelt sich um Oana Lepa vom „C.D. Loga“-Nationalkolleg in Temeswar, Darian Vod˛ vom „Iulia Hașdeu“-Kolleg in Lugosch/Lugoj und Adriana Camelia Zahariuc vom Pädagogischen „Carmen Sylva“-Lyzeum in Temeswar. Die drei wollen Jura, Computerwissenschaften bzw. Soziologie in der Stadt an der Bega studieren.

Die schwächsten Ergebnisse erzielte das Technologische „Petre Mitroi“ aus Billed/Biled, wo von den acht eingeschriebenen Kandidaten ein einziger die Prüfung ablegte, diese jedoch nicht bestand. Niedrige Abitur-Bestehensquoten wurden auch am Technologischen Vest-Kolleg (5,56 Prozent) und am Lebensmittellyzeum (5,97 Prozent) in Temeswar registriert.



Im Kreis Temesch haben von den 4150 eingeschriebenen Lyzeumsabsolventen 3908 die Prüfungen zum rumänischen Abitur abgelegt, wobei 2526 davon die Tests bestanden. Somit liegt die Abi-Bestehensquote im westrumänischen Verwaltungskreis bei 64,64 Prozent und ist um 2,3 Prozent niedriger als das Vorjahresergebnis. Wenn alle am Montag eingereichten Beschwerden analysiert worden sind, sollen die endgültigen Abiturergebnisse am Samstag, dem 13. Juli, veröffentlicht werden.