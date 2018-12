Ehrenbürger von Karasch-Severin

Kreisrat zeichnet vier hohe Kleriker mit dem Ehrentitel aus

Von: Werner Kremm



Freitag, 07. Dezember 2018

Reschitza – Auf seiner Novembertagung genehmigte der Kreisrat Karasch-Severin die Verleihung des Ehrenbürgertitels des Banater Berglands, zum Teil post mortem, an vier hohe Kleriker, die eine Zeit lang auch im Banater Bergland gewirkt haben.

Post mortem ausgezeichnet werden die Bischöfe Miron Cristea (der später der erste Patriarch der rumänisch-orthodoxen Kirche und in den 1930er Jahren für kurze Zeit als Patriarch Premierminister Rumäniens war) und Dr. Valeriu Traian Frențiu (der 1875 in Reschitza geborene Bischof von Lugosch und später von Großwardein der Unierten Kirche; er starb 1952 im kommunistischen Exterminierungslager Sighet, wo bürgerliche Politiker und Kleriker mehrerer nichtorthodoxer Kirchen, die sich weigerten, der orthodoxen Kirche beizutreten oder gegen die erfundene Beschuldigungen vorgebracht wurden, der physischen Vernichtung ausgesetzt wurden.

Ehrenbürger wurden auch der 1936 in Temeswar geborene orthodoxe Bischof von Arad, Timotei Seviciu, der eine Zeit lang Professor am Karansebescher orthodoxen Priesterseminar war, sowie der amtierende unierte Bischof von Lugosch, Alexandru Mesian (geboren 1937 in Ferneziu, in der Marmarosch, der im Untergrund zum Priester geweiht wurde). Mesian ist seit 1994 – infolge seiner Ernennung durch Papst Johannes Paul II - Mitglied des Vatikanischen Pontifikalrats zur Förderung der Einheit der Christen und seit 1995 Mitglied der Gemischten Theologischen Kommission für den Dialog zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirche Rumäniens.