Ein Forumsvertreter im Zeidner Munizipalrat

16 Kommunalratsmandate für das Deutsche Forum im Kreis Kronstadt

Donnerstag, 08. März 2018

Kronstadt (ADZ) - Der Unternehmer Octavian Bogdan vertritt seit Kurzem das Deutsche Ortsforum Zeiden im Munizipalrat von Zeiden/Codlea.



Bekanntlich hatte sich das Zeidner Ortsforum an den Kommunalwahlen vom 5. Juni 2016 im Rahmen eines Wahlbündnisses mit der Partei „Union für Zeiden“ (Uniunea pentru Codlea – UPC) beteiligt. Diese Allianz erzielte drei Stadtratsmandate, die den drei UPC-Vertretern an der Spitze der Kandidatenliste (darunter Erwin Albu und Marius Emil Suranyi) zugeteilt wurden. Durch das Ausscheiden des dritten UPC-Vertreters, Aurel Dionisie Agache, aus dem Stadtrat konnte nun Octavian Bogdan als Vertreter des Deutschen Forums in dieses Gremium aufrücken.



Der Unternehmer Octavian Bogdan (60), der nach 20 in Deutschland verbrachten Jahren 2010 nach Zeiden zurückkehrte, hatte bereits im Jahr 2012, damals allerdings erfolglos, seitens des Deutschen Forums für das Amt des Zeidner Bürgermeisters kandidiert. Mit seiner Vereidigung als Zeidner Munizipalrat ist die Zahl der Kommunalratsmandate, die das Deutsche Forum bei den Kommunalwahlen vom 5. Juni 2016 im Kreis Kronstadt erzielte, auf insgesamt 16 gestiegen (vier in Bodendorf/Buneşti, drei in Fogarasch/Făgăraş, je zwei in Kronstadt/Braşov und im Kreisrat Kronstadt und je eines in Deutsch-Tekes/Ticuşu, Heldsdorf/Hălchiu, Petersberg/Sânpetru, Reps/Rupea und Zeiden).