Eine eigene Fahne für Mediasch

Samstag, 08. Juli 2017

Mediasch – Mediasch soll eine eigene Fahne bekommen, Vorschläge gibt es bereits und am 17. Juli soll eine öffentliche Debatte stattfinden. Drei Varianten hat das Bürgermeisteramt auf seiner Internetseite veröffentlicht, doch sie alle sehen nur nach einer flüchtigen Idee eines Mitarbeiters aus. Die Expertise eines Vexillologen scheint bisher nicht gefragt worden zu sein. Alle drei Vorschläge haben das Stadtwappen als zentrales Element, welches jeweils von „Municipiul Mediaş“ und „Judeţul Sibiu“ in unterschiedlichen Schriftarten flankiert wird. Die Hintergründe sind komplett weiß, komplett gelb (Laser Lemon) und erinnern im dritten Vorschlag an die inoffizielle Fahne des Széklerlandes. Bis zum 14. Juli können noch Alternativvorschläge eingereicht werden. Die öffentliche Diskussion findet am 17. Juli, um 10 Uhr, im Daniel-Thellmann-Sitzungssaal des Bürgermeisteramtes statt.