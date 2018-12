Eine Million Euro für Krankenhäuser

Modernisierung und Technologisierung in Mediasch und Hermannstadt

Von: Vlad Popa



Samstag, 08. Dezember 2018

Hermannstadt – Ein neuer Finanzierungsvertrag zur Vermittlung nichtrückzahlbarer EU-Mittel durch die Regionale Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) sichert demnächst die Mittel zur Ausstattung mit notwendiger medizinischer Apparatur gleich dreier Krankenhäuser im Kreis Hermannstadt/Sibiu. Das Projekt im Wert von 4,78 Millionen Lei (rund 1,025 Millionen Euro) wird über das Regionale Operationelle Programm 2014-2020, Prioritätenachse 8 finanziert und bezweckt die Entwicklung der Infrastruktur in den Notfallaufnahmen.



Die Maßnahme setzen das Gesundheitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Städtischen Krankenhaus Mediasch, dem Notfallkrankenhaus im Rahmen des Kreiskrankenhauses Hermannstadt sowie dessen Abteilung für Pädiatrie um. Dabei ist die Modernisierung und die Technologisierung auf europäischem Niveau anvisiert, die zu einer qualitativen Verbesserung der Leistungen und einem Wachstum der Anzahl der Bürger führen werden, welche die Leistungen der drei Krankenhäuser künftig in Anspruch nehmen, wodurch sich die gesundheitliche Lage der Bevölkerung auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene verbessern soll. Was die Ausstattungen anbelangt, stehen auf der Einkaufsliste medizinische Betten, Mammographen, Ultraschallgeräte, Geräte für radiologische Diagnostik, Anästhesie, Beatmung, Infusionspumpen, Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen und andere.



„Viele Krankenhäuser in Rumänien funktionieren in über 50 Jahre alten Gebäuden, die aus vielen Pavillons bestehen, die oft weit voneinander entfernt sind, auch wenn sie auf demselben Grundstück liegen. Das führt zu Schwierigkeiten bei der Behandlung, höheren Kosten beim Transport, einem erschwerten Zugang zu den Untersuchungsräumen und dementsprechend zu einem höheren Bedarf an Personal sowie einem erhöhten Verbrauch von Ressourcen. Mit diesen Mitteln fördern wir praktisch den zügigeren Ablauf dieser Prozeduren, die Senkung des Arbeitsvolumens der Mitarbeiter und der Stressbelastung der Patienten“, so Simion Creţu, der Direktor der ADR Centru.