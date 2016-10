„Eine Million Sterne für die Senioren”

Mittwoch, 12. Oktober 2016

gr. Sathmar - Zum achten Mal schließt sich heuer die Diözesancaritas aus Sathmar der internationalen Aktion „Eine Million Sterne“ an. Das Ziel der Veranstaltung ist der Ausdruck und die Stärkung der Solidarität mit den Senioren. Die Organisatoren laden ganz herzlich alle Interessenten ein, am 14. Oktober um 17.30 Uhr in Sathmar auf der Corneliu Coposu Allee, in Großkarol beim Denkmal des Rumänischen Soldaten, in Neustadt im Alten Zentrum und in Sighetu Marmaţiei vor dem Restaurant Curtea Veche die Kerzen des Mitgefühls und der Fürsorge anzuzünden. Einer der wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Diözesancaritas in Sathmar ist die Hauskrankenpflege.



In den Kreisen Sathmar und Maramuresch funktionieren zur Zeit elf Hauskrankenpflege-Zentren. Diese sichern in insgesamt 35 Ortschaften medizinische und soziale Versorgung für alte Menschen. Die Organisation Caritas macht Jahr für Jahr den Alltag von rund 500 Senioren würde- und hoffnungsvoll. Durch den Kauf von Kerzen am Veranstaltungsort „Eine Million Sterne“ unterstützen die Teilnehmer die Dienstleistung der Hauskrankenpflege der Caritas.