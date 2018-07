Einladung zu Sommerbrunches

My Tranylvania lädt ein zu Kultur, Natur und lokalen Leckerbissen

Von: Vlad Popa



Samstag, 14. Juli 2018

Seit Mai stellen auch Oltenien und Muntenien ihr lokales, gastronomisches Angebot im Rahmen der Brunches von My Transylvania vor.

Foto: My Transylvania

Hermannstadt – Nach einer ersten geschäftigen und von Niederschlägen geprägten Jahreshälfte lädt der Verein My Transylvania zu einer Reihe sommerlicher Brunches in der Umgebung von Hermannstadt/Sibiu ein. Die Veranstaltungsreihe startet am heutigen Samstag in Alzen/Alțâna, im Hof des Interethnischen Museums der Familie Vaida, wo das über lange Jahre hinweg zusammengestellte Museum auf die Besucher wartet und lokale Saison-Spezialitäten verkostet werden können.



Zu einem Vollmond-Picknick und dem „Electric Camping“ wird am heutigen Samstagabend nach Sebeșu de Sus eingeladen. Im Hof und Garten der Familie Lisenchi können lokale Leckerbissen wie der „Bulz“ bei guter Musik und lokalen Getränken ab 19 Uhr genossen werden.



In Holzmengen empfängt die Alte Mühle ihre Besucher am 28. Juli zu einem Siebenbürgischen Brunch ab 11 Uhr, der auch eine Wanderung um das Dorf und ein handwerkliches Workshop umfasst, am Tag darauf treffen sich die Wanderlustigen um 11 Uhr in Ghițăs Hof in Râu Sadului. Nach der Vorbereitung der für das „Picknick im Cindrel-Gebirge“ notwendigen Essenspaketen werden die Wanderwege der Gegend eingeschlagen.



Seit Mai organisiert der Verein Brunches auch in den Gegenden Olteniens und Munteniens und ab Herbst sind weitere Veranstaltungen geplant. Die Organisatoren laden die interessierten Feinschmecker ein, sich über diese auf der eigenen Internetseite www.mytransylvania.ro zu informieren.



Mit seinen Events sieht der Verein vom Profit ab und nimmt sich stattdessen vor, für das immaterielle Erbe der besuchten Gegenden zu werben, wobei die Teilnahme anhand von empfohlenen Spenden erfolgt. Alle Reservierungen können über die Internetseite www.eat-local.ro vorgenommen werden.