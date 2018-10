Einladung zum Adventssingen

Montag, 08. Oktober 2018

Fogarasch - Das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen lädt zum Adventssingen ein. Willkommen sind alle, Jung und Alt, Singles und Familien, die Freude an der Musik haben. Auf dem Programm stehen der erste Teil der „Geburt Christi“ von Heinrich von Herzogenberg, sowie weitere kleinere Werke. Die Orchesterbegleitung übernimmt das Kammerensemble des Musiklyzeums „Tudor Ciortea“ aus Kronstadt.



Vom 29. November abends bis 2. Dezember finden die Probentage in Seligstadt statt. Hier wird auch Zeit für adventliche Gemütlichkeit, Backen und Spaziergänge sein. Kinder werden während der Probenzeit betreut. Die Aufführung ist am 2. Dezember um 17 Uhr in Fogarasch geplant.



Bereits am 20. Oktober sind von 10 bis 16 Uhr alle herzlich zu einer Kennenlernprobe der Stücke nach Fogarasch eingeladen.

Als Teilnehmerbeitrag wird erwartet für Forumsmitglieder: 50 Lei, Kinder 20 Lei (2 bis 14 Jahre); Nichtforumsmitglieder zahlen 100 Lei, Kinder 50 Lei.

Weitere Informationen und Anmeldung bitte bis 17. Oktober 2018 an inscriere@seligstadt.ro, oder unter der Telefonnummer: 0268-211994.

Das Projekt wird unterstützt vom Minderheitenrat der rumänischen Regierung sowie vom Chorverband in der Evangelischen Kirche in Deutschland.