Einladung zum Bartholomäusfest

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 24. August 2018

Kronstadt - Die Kronstädter Evangelische Kirchengemeinde A. B. Bartholomä lädt am Sonntag, dem 26. August 2018, zu ihrem traditionellen Bartholomäusfest ein. An der Feier beteiligen sich auch die Mitglieder der Honterusgemeinde sowie der meisten evangelischen Kirchengemeinden aus dem Burzenland. Anlässlich des um 10 Uhr eingeplanten Gottesdienstes mit Heiligem Abendmahl wird der Bischof der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien, Reinhart Guib, predigen.



Das weitere Programm des Tages sieht um 12.30 Uhr den Festvortrag von Dipl. Ing. Horst Müller, stellvertretender Vorsitzender der Heimatgemeinschaft der Kronstädter in Deutschland, zum Thema „Kronstadt und Bartholomä vor 100 Jahren“ vor, der im Zusammenhang mit dem diesjährigen 100. Jubiläum der Großen Vereinigung vom 1. Dezember 1918 steht. Ab 13 Uhr beginnt der gesellige Teil mit der Burzenländer Blaskapelle und der Zeidner Volkstanzgruppe. Der Basar des Frauenkreises wird besondere handgestickte und gestrickte Angebote bieten. Im Zelt am Kirchhof wird zum Festessen eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen wird gemeinsam gesungen.



Das Fest wird in Zusammenarbeit und mit der finanziellen Unterstützung des Demokratischen Forums der Deutschen in der Stadt und im Kreis Kronstadt organisiert.