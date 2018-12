Einladung zur öffentlichen Debatte

Über die Zukunft Europas tauschen sich Bürger und Behördenvertreter aus

Von: Vlad Popa



Mittwoch, 19. Dezember 2018

Hermannstadt - Zu einer öffentlichen Debatte, die zur Teilhabe am lokalen Gemeinschaftsleben der Zukunft Europas ermutigen soll, lädt der Kreisrat Hermannstadt/Sibiu am Donnerstag, ab 10 Uhr, in seinen Sitzungssaal in der Sporergasse/General Magheru ein.



Das Event, das eine dem Dialog gewidmete Plattform für den Austausch zwischen den Behörden und den Bürgern bieten wird, nimmt sich vor allem die Reflexion über die Zukunft Europas, eines der vorrangigen Anliegen des rumänischen EU-Ratsvorsitzes und ein zentrales Thema des für den 9. Mai geplanten Hermannstädter Summits der Staats- und Regierungschefs, vor.



Dem von Dan Cărbunaru, Direktor der Calea Europeana.ro, moderierten Dialog schließen sich die Kreisratsvorsitzende Daniela Cîmpean und Robert Negoiţă, der Bürgermeister des 3. Bukarester Bezirks, in ihrer Eigenschaft als stellvertretendes Mitglied bzw. Vorsitzender der rumänischen Landesdelegation im Europäischen Ausschuss der Regionen (CoR) sowie Christophe Rouillon, Bürgermeister der Gemeinde Coulaines, Mitglied der französischen Landesdelegation im CoR, an.

Zur Veranstaltung des Europäischen Ausschusses der Regionen (CoR), der rumänischen Landesdelegation im CoR und der Plattform CaleaEuropeana.ro sind die Hermannstädter Parlamentarier, die Bürgermeister, die politischen Parteien, die Nichtregierungsorganisationen, Jugendorganisationen, das akademische Milieu, die Wirtschaftsklubs und weitere Einrichtungen im Kreis eingeladen.

Das Event kann auf der Internetplattform CaleaEuropeana.ro live mitverfolgt werden.