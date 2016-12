Eishotel erwartet Gäste

Am Bulea-See steht wieder das einzige Eishotel in Rumänien

Freitag, 23. Dezember 2016

Hermannstadt – Das zwölfte Eishotel, welches gleichzeitig auch das einzige seiner Art in Rumänien ist, steht seit neuestem wieder am Bulea-See. Die Arbeiten unter der Leitung von Attila Varga, an denen sich auch der Frecker Bildhauer Dan Moscu beteiligte, dauerten drei Wochen an. Der Pressesprecherin des Eishotels zufolge ist das Hotel bereits ausgebucht, sowohl für Weihnachten als auch für die Neujahrsnacht. „Das neue Eishotel auf 2034 Meter Höhe steht für die ersten Gäste bereit. In dieser Saison werden wir unsere Kundschaft mit einem attraktiven und mutigem Thema überraschen. „‘Kino auf Eis’ bringt in den Vordergrund Filme, die Geschichte gemacht haben, wie King Kong, Gladiator, Mihai Viteazul aber auch Dracula oder Star Wars“, so Lidia Bădilă.



Das Eishotel entstand bei Minusgraden, Winden von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und Feuchtigkeit. An seiner Errichtung beteiligten sich zum siebten Mal in Folge 25 Facharbeiter aus Aluniş/Muresch, welche 30-60 Zentimeter dicke Eisblöcke aus dem Bulea-See hoben und bearbeiteten, um sie beim Bau verwenden zu können. Zur Verfügung stehen nun 14 Doppelzimmer und ein Restaurant, in dem das Essen auf Eis-Tellern und die Getränke in Eis-Gläsern serviert werden. Nach Neujahr werden auch das „Schlumpf-Iglu“, das „Eis-Dschungel-Iglu“ und das „Jurassic-Park-Iglu“ entstehen. Die Übernachtungen kosten auch heuer 440 Lei in einem Doppelzimmer und 660 Lei in den noch zu bauenden Iglus, wobei Kindern zwischen 6 und 15 Jahren eine 50-prozentige Ermäßigung gewährt wird. Der Check-In erfolgt zwischen 9 und 17 Uhr, wobei in dieser Zeit auch der Zutritt für Besucher gestattet ist, obwohl die Zimmer für Weihnachten und Neujahr ausgebucht sind. Zwischen 21 und 8 Uhr ist das Hotel nur noch für die Gäste zugänglich. Der Aufstieg vom Bulea-Wasserfall zum Bulea-See erfolgt ausschließlich mit der zur Verfügung stehenden Gondel.