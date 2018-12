Eishotel öffnet seine Tore

Der gesamte Komplex wird Anfang Februar eingeweiht

Von: Vlad Popa



Samstag, 22. Dezember 2018

Hermannstadt – Das jüngst fertiggestellte Eishotel am Bulea-See im Fogarascher Gebirge begrüßt kommenden Sonntag die ersten Gäste der Saison. Anlässlich der Eröffnung der nun 14. Saison planen die Organisatoren einen komplexen Festakt, der ab 19 Uhr im Restaurant „König Ferdinand I“ stattfinden wird und dem Jose Miguel Menchaca Pinochet, der Botschafter der Republik Chile, als Ehrengast beiwohnen wird.



Bei dieser Gelegenheit stellt das Restaurant des Eishotels ein der Hundertjahrfeier Großrumäniens gewidmetes Menü vor, das für die verschiedenen Landesregionen repräsentative Speisen anbietet, serviert aber auch aus den Vorjahren bekannte und beliebte Speisen, die auf Eisplatten aufgetischt werden.



Das Eishotel bietet 16 Doppelzimmer (von denen zurzeit 12 fertiggestellt sind), deren Inneneinrichtung dem Thema „Frozen Love“ gewidmet ist, mit dem für die Idee der Liebe und der Leidenschaft für die Natur, die frische Luft und die Bergwanderungen geworben wird. Von Haus aus werden dicke Schlafsäcke und Wolldecken gestellt, damit die Übernachtung bei den in den Zimmern herrschenden Temperaturen zwischen -2 und +2 Grad Celsius zum wohlig warmen Erlebnis wird. Die ersten Zimmer wurden den Organisatoren zufolge vor mehreren Monaten bereits gebucht, zum Großteil von Touristen aus Großbritannien. Die aus Iglus gebildete angeschlossene Unterkunft wird nach ihrer Fertigstellung vier Doppelzimmer anbieten.



Der Bau des neuen Eishotels lief am 6. Dezember an und als Novum wurde heuer gleichzeitig auch mit dem Bau der Iglus begonnen. Die Errichtung der Eiskirche erfolgt in den kommenden Wochen, sodass der fertiggestellte Komplex Anfang Februar offiziell eingeweiht wird.



Zusätzliche Informationen sowie ein Feld, bei dem Reservierungen vorgenommen werden können, stehen bei der Internetadresse www.hotelofice.ro zur Verfügung.