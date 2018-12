Eislaufplatz in der Shopping City

Von: Klaus Philippi



Sonntag, 30. Dezember 2018

Hermannstadt – Tänzerisch begeisterten Wintersportfreunden steht am südöstlichen Stadtrand von Hermannstadt/Sibiu unweit der Ortschaft Schellenberg/Şelimbăr ab sofort ein 800 Quadratmeter großer Eislaufplatz zur Verfügung, der als weiträumigste Sportanlage ihrer Art im gesamten Hermannstädter Raum beworben wird. Der Eislaufplatz befindet sich auf dem Parkplatz-Gelände der lokalen Shopping City in direkter Nachbarschaft der Fast-Food-Filiale „Kentucky Fried Chicken“ (KFC) und hat täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr geöffnet.



Mit einer einfachen Eintrittskarte zum Preis von 10 Lei darf man den Eislaufplatz 90 Minuten lang ununterbrochen nutzen. Schlittschuhe können vor Ort zum Preis von 10 Lei ausgeliehen werden. Eine mobile Umkleidekabine ist ebenfalls vorhanden. Der Eislaufplatz in der Shopping City am Hermannstädter Stadtrand empfängt seine Gäste bis einschließlich Ende des diesjährigen Winters, das hoffentlich lange auf sich warten lässt, um der aktuellen ökologischen Weltkrise globaler Klimaerwärmung mit weiteren Schneefällen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu trotzen.