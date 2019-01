Empfang im Kronstädter Forum

Von: Laura Căpăţână-Juller



Montag, 07. Januar 2019

Kronstadt – Dienstag, den 8. Januar, um 17 Uhr, sind die Mitglieder und Freunde des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt/ Braşov eingeladen, am alljährlichen Neujahrsempfang des DFDK teilzunehmen, der im Festsaal des Forums (Baiulescustr. Nr. 2) stattfinden wird. Zum festlichen Anlass werden Geiger Vlad Maistorovici, der auch als Komponist und Dirigent tätig ist, und die Klavierspielerin Diana Ionescu, beide Mitgründer des internationalen Kammermusikfestivals „Vibrate! Festival”, konzertieren. Ihr Auftritt ist zugleich Auftakt zu einer Konzertreihe, die vor allem das Darbieten deutscher Klassik vorsieht.



Pfarrer Andreas Hartig aus Zeiden wird den geistlichen Teil des Neujahrsempfangs übernehmen. Anwesend wird auch Benjamin Józsa, Geschäftsführer des DFDR, sein.

Der Empfang sei bewusst auf den 8. Januar 2019 gelegt, so die Veranstalter, um die Anschlusserklärung der Vertreter der Siebenbürger Sachsen an das im Entstehen begriffene Groß-Rumänien zu markieren und um in Erinnerung zu rufen, dass unsere Minderheit dadurch konstitutiver Teil des vereinigten Rumäniens geworden ist.



Zum freien Mitnehmen werden verschiedene Kalender, die Johannes-Honterus-Geschichte (Kinderbuch), das Deutsche Jahrbuch für Rumänien, der Bildband zum großen Sachsentreffen 2017, sowie weitere forumsfinanzierte Publikationen aufliegen.