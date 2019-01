Ereignisse zur EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens

Temescher Kreisrat ist Gastgeber von Konferenzen und Seminaren

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 09. Januar 2019

Temeswar – Der Temescher Kreisrat beherbergt in der ersten Jahreshälfte 2019 zehn Ereignisse zum Thema „EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens“. Es handelt sich um Treffen, Konferenzen und Seminare mit europäischen Experten, veranstaltet von den Ministerien für Energie, Umwelt, Gesundheit, Außenpolitik, Nationale Bildung, Regionale Entwicklung und Öffentliche Verwaltung, Kommunikation und Informationsgesellschaften.



„Wir konnten die Möglichkeit, unseren Kreis vor der Europäischen Union vorzustellen, nicht verpassen. Es ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für den Kreis Temesch und für die Stadt Temeswar, uns auf europäischer Ebene zu präsentieren, weil mehr als 800 Experten aus allen Ecken Europas hierher kommen werden und wir unsere Orte, Bräuche und touristischen und kulturellen Attraktionen vorstellen können, was uns auf Langzeit einen Nutzen einbringen wird. Auch wenn wir nur Gastgeber der Ereignisse sind, so empfinde ich es als großen Erfolg, dass wir Teil der EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens sind“, sagt der Vorsitzende des Temescher Kreisrates, Călin Dobra.



Die Veranstaltungen im Kreisratsgebäude haben unterschiedliche Themen. So wird am 21. und 22. Januar eine Gruppe von Experten über die Reduzierung der Gasemissionen mit Treibhauseffekt diskutieren, am 30. und 31. Januar werden Fachleute im Bereich Anpassung an den Klimawandel in Temeswar erwartet. Vom 20. bis 21. Februar werden Vertreter des europäischen Netzwerks „Heads of Medical Agencies“ begrüßt. Am 21. und 22. März finden im Kreisratsgebäude das Treffen der Sicherheitsdirektoren und die Konferenz „Europa der Konvergenz: Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Konnektivität“ statt. Zwischen dem 31. März und dem 2. April treffen sich die Generaldirektoren von Schulen. Das COWEB-Seminar ist für den 12. April vorgesehen. Vom 14. bis 15. Mai soll ein interaktiver Dialog zum Thema e-Commerce stattfinden. Ein Treffen der Schuldirektoren und der Institutsleiter aus der öffentlichen Verwaltung ist für den 16. und 17. Mai vorgesehen. Der Kreisrat Temesch beherbergt zwischen dem 27. und dem 31. Mai das Ereignis „Energy Info Days“, bei dem u.a. neue Finanzierungsmöglichkeiten über das neunte Forschungsrahmenprogramm besprochen werden. Die Ereignisse wiederfinden sich auf der Webseite www.romania2019.eu.