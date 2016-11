Erfolgreiche Karrieremesse

Wer es nicht zur Messe geschafft hat, kann sich trotzdem noch bewerben

Von: Vlad Popa



Dienstag, 08. November 2016

Rund 40 Unternehmen, darunter Hornbach, Bertrandt, Harting oder Star Assembly und Star Transmission bieten Hunderte Arbeitsstellen an.

Foto: Karrieremesse

Hermannstadt – Über 2500 Interessenten haben Mitte vergangener Woche an der Hermannstädter Karrieremesse teilgenommen, in deren Rahmen insgesamt 40 Unternehmen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen ihr Stellenangebot vorgestellt haben. Das Angebot richtete sich dabei sowohl an junge Erwachsene mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die sich für einen Stellenwechsel interessierten als auch an Jugendliche, die kurz vor dem Abschluss stehen und den Einstieg in das Berufsleben planen. „Wir freuen uns, eine weitere gelungene Auflage in Hermannstadt organisiert zu haben, in deren Rahmen die Bewerber die Arbeitgeber in einem informellen Rahmen haben kennenlernen können. Nach den durchgeführten Gesprächen folgen demnächst die Interviews mit den ausgewählten Kandidaten. Wer es nicht zu Messe geschafft hat, kann sich direkt auf unserer Internetseite, bei der Adresse www.targuldecariere.ro bewerben.“ so Corina Brânduşan, die PR-Managerin der Karrieremesse.



Erstmalig fand im Rahmen der Karrieremesse ein Übersetzungswettbewerb statt, an dem sich rund 40 Übersetzer beteiligten. Lucian Şerbăneci und Casandra Chistinean gewannen in den Kategorien Italienisch und Deutsch jeweils ein Mobiltelefon. Maria Ţiglar und Ralf Untch nahmen den zweiten Platz in den beiden Kategorien ein und gewannen Eintrittskarten für das Electric-Castle-Festival. Die Bewerbungen und das Recruiting laufen online weiter. Arvato Bertelsmann sucht derzeit über 50 neue Mitarbeiter, die Fremdsprachen wie Deutsch, Finnisch, Schwedisch, Dänisch oder Norwegisch sprechen. BMT Group bietet verschiedene Stellen im mechanischen Ingenieurswesen an und die Supermarktkette Lidl sucht Mitarbeiter für die Supermärkte, ihre Lager und den Hauptsitz. Weitere Unternehmen, die Stellen anbieten, sind Accenture, Bearing Point, Bertrandt, Conectys, Hornbach, Siemens, Star Transmission & Star Assembly, Stefanini sowie Sykes. Die nächste Auflage der Karriere-Messe findet im Frühjahr statt.