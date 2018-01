Erfolgreiche Teilnahme an Tourismusmessen

Stadt und Reiseagenturen stellten sich in Wien und Stuttgart vor

Mittwoch, 31. Januar 2018

vp. Hermannstadt – Die Stadt Hermannstadt/Sibiu sowie ihr touristisches und kulturelles Angebot stellten die Vertreter des Bürgermeisteramtes Mitte Januar, anlässlich zweier Tourismusmessen in Wien und Stuttgart vor.



Bei der Ferien-Messe in Wien begrüßte die Mannschaft am Hermannstädter Stand über 400 Besucher, viele von ihnen bereits mit Hermannstadt vertraut, jedoch weiterhin am Kultur- und Veranstaltungsangebot interessiert. Den Stand besuchte am Wochenende vom 11. zum 14. Januar auch der Rumänische Botschafter in Österreich, Bogdan Mazuru, der sich besonders für das Programm „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas 2019“ interessierte. Dem Bürgermeisteramt schlossen sich zwecks Vorstellung der Stadt und der Region auch drei lokale Reiseagenturen an.



Vom 13. zum 21. Januar war Hermannstadt anlässlich der Urlaubsmesse in Stuttgart besonders gut vertreten, von 11 Ständen waren fünf von der Mannschaft des Bürgermeisteramtes und vier Reiseagenturen besetzt.



Die Hermannstädter beschenkten hier über 2000 Besucher mit Werbematerialien und boten ihnen Informationen zur Anreise, den verschiedensten Unterkünften und dem Freizeit- sowie dem Kulturangebot in der warmen Saison.



Auf den Bildschirmen der Stände hatten die Besucher die Möglichkeit, den deutsch untertitelten Werbefilm Sibiu 825 der Astra Film Hermannstadt zu verfolgen, der mit Mitteln der Stadt über ihre Kulturagenda mitfinanziert wurde und bei den Messebesuchern sehr gut ankam.



Gemeinsam mit den Partnern seitens des Hermannstädter Kreisrates und des Tourismusvereines des Kreises bereitet sich das Hermannstädter Bürgermeisteramt nun auf die Teilnahme an der Rumänischen Tourismusmesse vor, die in Bukarest vom 22.bis 25. Februar stattfindet.