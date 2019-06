Erste Anmeldungszeit an der West-Universität

Von: Andreea Oance



Samstag, 29. Juni 2019

Temeswar – Zwischen dem 16. und dem 19. Juli können sich Interessenten für ein Studium an der West-Universität Temeswar/Timişoara in der ersten Anmeldezeit einschreiben. Dafür stellt die Bildungseinheit gleich fünf auswärtige Bewerbungsstellen in der Westregion zur Verfügung, die in den Verwaltungskreisen Gorj, Hunedoara, Karasch-Severin, Mehedinţi und Vâlcea eröffnet werden.



Die Bewerbungsstellen werden in der ersten Anmeldezeit, genau wie im Vorjahr, im Decebal-Nationalkolleg Diemrich/Deva, im Traian-Lalescu-Nationalkolleg Reschitza, im Nationalkolleg „Gheorghe Ţiţeica“ in Drobeta-Turnu Severin, im Nationalkolleg „Mircea cel Bătrân“ Râmnicu Vâlcea und im Ecaterina-Teodoroiu-Nationalkolleg Târgu-Jiu, täglich zwischen 9 und 14 Uhr, geöffnet sein. Die Adressen dieser sind von der Webseite der Hochschule abrufbar. Diese Aufnahmezentren aus der Region sollen auch in der zweiten Bewerbungsetappe, zwischen dem 4. und dem 13. September, offen sein, heißt es seitens der Universität. Für Kandidaten, die nach Temeswar aus anderen Verwaltungskreisen für die Einschreibung fahren, stellt die Uni Jahr für Jahr kostenlose Unterkunft in einem Studentenheim (für drei Tage) zur Verfügung. Interessenten müssen aber eine Bewerbung dafür einreichen.



Die West-Universität stellt über 2000 gebührenfreie Studienplätze im ersten Jahrgang zur Verfügung, weitere 1200 Masterstudienplätze und 82 Plätze für Doktoranden an den elf Fakultäten. Neben den Fachrichtungen in rumänischer Sprache können Lyzeumsabsolventen auch an 21 Fachrichtungen in sechs Fremdsprachen studieren. Absolventen, die die Note 10 bei den Schullandesmeisterschaften und Olympiaden im Laufe der Jahre erhalten haben, werden ohne Wettbewerb oder Prüfung für einen der gebührenfreien Plätze aufgenommen.



Die West-Universität Temeswar ist die größte Universität in Westrumänien. Zusätzliche Informationen sind auf https://admitere.uvt.ro/admitere-licenta-2019/ einsehbar.