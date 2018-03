Erste Einschreibungsetappe in Vorschulklasse abgeschlossen

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 31. März 2018

Temeswar – Die erste Etappe der Einschreibungen in die Vorschulklasse ist abgeschlossen worden. Mehr als 6100 Plätze in insgesamt 280 Vorschulklassen im Kreis Temesch standen den jüngsten Schülern in diesem Jahr zur Verfügung, davon sind zehn Klassen für den privaten Unterricht (neun davon in Temeswar) bestimmt. Eine zweite Einschreibungsetappe erfolgt zwischen dem 12. und 18. April, wenn sich potenzielle Kandidaten um die nicht besetzten Plätze bewerben können. In Temeswar sollen ab dem Schuljahr 2018/19 insgesamt 103 Vorschulklassen mit über 2400 Schülern aufgestellt werden. 91 sind Klassen in rumänischer Sprache, hinzu kommen acht in deutscher, drei in ungarischer und eine in serbischer Sprache.



An der deutschen Nikolaus-Lenau-Schule in Temeswar sind in der ersten Etappe nicht alle Plätze besetzt worden. 137 Schüler stellten sich dem Sprachtest in den vergangenen Wochen und wurden entsprechend ihren Deutschkenntnissen bewertet. Alle bestanden den Test und werden ab dem kommenden Schuljahr die sechs Vorschulklassen an der „Lenau“ füllen. In der zweiten Einschreibungsetappe können die verbliebenen 13 Plätze noch besetzt werden – einen Sprachtest müssen die Interessenten dennoch ablegen. Auch am Banater Kolleg wurde ein Sprachtest für die deutsche Abteilung organisiert – hier meldeten sich 53 Interessierte für die 50 zur Verfügung stehenden Plätze an, so Deutschinspektorin Viorica Roșu. Weitere Vorschulklassen gibt es in Lugosch, wo sich nur 15 Kinder um die 25 Plätze bewarben, und in Großsanktnikolaus, wo sich 14 Schüler einschrieben. An der Schule in Perjamosch gibt es Simultanunterricht– die vier für die Vorschulklasse bestimmten Plätze sind besetzt worden, so Deutschinspektorin Roșu.



Für die Vorschulklasse können Kinder, die bis zum 31. August 2018 das Alter von sechs Jahren erreicht haben, angemeldet werden. Auf Anfrage ist es möglich, auch Kinder, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember sechs werden, in die Vorschule einzuschreiben, eine Evaluation der psychosomatischen Entwicklung des Kindes ist jedoch erforderlich. Die Einschreibungen erfolgen online unter inscriere.edu.ro oder beim Sekretariat der gewünschten Bildungseinrichtung.