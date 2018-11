Europäischer Tag der Theaterzuschauer

Jeder Theaterfreund kann mitmachen

Von: Klaus Philippi



Dienstag, 13. November 2018

Hermannstadt - Am kommenden Samstag, dem 17. November, beteiligt sich das Radu-Stanca-Theater Hermannstadt (TNRS) um 19 Uhr Ortszeit im lokalen Theatergebäude am Hermannsplatz/Pia]a Unirii als Partner von internationalem Rang an dem europäischen Projekt „Be SpectACTive!“ (Mut zum aktiven Zuschauen!, Anm. d. Red.), mit dessen öffentlicher Schlussveranstaltung die vierte Auflage des jährlichen „European Spectators Day“ (Europäischer Tag der Zuschauer) gefeiert wird. Nebst dem Radu-Stanca-Theater findet das abendliche Ereignis um dieselbe Uhrzeit ebenfalls an europaweit bekannten Festival- und Theaterstandorten wie Zagreb, Budapest, London, York, Prag, Sansepolcro (Italien) und Montpellier (Frankreich) statt.



Seinem Titel nach zu schließen, bietet der „European Spectators Day“ Kuratoren, Intendanten und Zuschauern der Tanz- und Theaterszene eine Gesprächsgrundlage zum regen Austausch von Meinungen und Bedürfnissen bezüglich des einschlägigen Kulturangebots in den Einzugsregionen der teilnehmenden Theaterinstitutionen. Ähnlich wie in den genannten Städten des Auslands wird auch in Hermannstadt dem interessierten Publikum die Gelegenheit geboten, sich aktiv an der Erörterung zahlreicher Fragestellungen, die auf dem gesamten Kontinent in direktem Verhältnis zu dem zukünftigen Erfolg von Tanz und Theater stehen, zu beteiligen.



Auf der Facebook-Seite „European Spectators Day“ wird die Möglichkeit bestehen, Kommentare anderer Zuschauer zu lesen und persönlich in den Diskussionschat über einschlägige Theaterinhalte zugeschaltet zu werden. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer, die am Samstag, dem 17. November, um 19 Uhr im Radu-Stanca-Theater aktiv teilnehmen wollen, sind eingeladen, das auf dem Link www.bespectactive.eu/european-spectators-day-2018/ verfügbare englischsprachige Formular auszufüllen.