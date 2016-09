Evangelische Singschule startet

Freitag, 16. September 2016

Der Kinderchor bot 2015 ein Sommerkonzert in der Hermannstädter Evangelischen Stadtpfarrkirche.

Foto: Evangelische Kirchengemeinde Hermannstadt

vp. Hermannstadt - Am kommenden Samstag, dem 17. September, findet in Hermannstadt/Sibiu das erste Treffen der Chöre der evangelischen Singschule der lokalen Stadtpfarrgemeinde statt. Von 10 bis 11.30 Uhr werden Lieder für den Schulanfangsgottesdienst geprobt.



Alle, die Interesse haben, in einem der Chöre der Singschule mitzumachen, sind eingeladen, an diesem Samstagmorgen sich in der Stadtpfarrloge einzufinden und am Sonntagmorgen am Schulanfangsgottesdienst mitzuwirken. Den Gottesdienst werden der Stadtpfarrer Dörr und Pfarrer Untch leiten. Interessenten können sich auch nachträglich anmelden. Formulare mit Einzelheiten zur Gruppeneinteilung etc. sind erhältlich auf der Homepage der evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt www.evang.ro/hermannstadt/, im Sekretariat am Huetplatz/Piaţa Huet und im Proberaum anlässlich der ersten Proben.Die Stadtpfarrkantorin Brita Falch-Leutert und die Gesangpädagogin Elisa Gunesch heißen neue und alte Mitglieder im Alter von 3 bis 18 Jahren herzlich willkommen zum kommenden Chorjahr in der evangelische Stadtpfarrkirche Hermannstadt.